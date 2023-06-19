Российская порноактриса назвала причину переезда в США

Порноактриса Надя Сказка заявила, что переехала в США, так как хотела роман с чернокожим

Российская дизайнер и порноактриса Надежда Силенская, известная как Надя Сказка, назвала причину переезда в США. На эту тему она высказалась в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на YouTube.

По словам Силенской, она эмигрировала в США, так как очень хотела завести роман с чернокожим мужчиной. «Мне казалось, что я должна родить обязательно, что у меня муж должен быть чернокожий. Мне хотелось попробовать эксперименты, и я уехала в Америку», — призналась она.

Сейчас Силенская живет на Бали. Она рассказала Собчак, что не скучает по России, поскольку может вернуться в любой момент. Кроме того, дизайнер заявила, что считает своей родиной весь мир.

Надежда Силенская выросла в Москве, окончила актерский факультет Российской академии театрального искусства — ГИТИС. Впоследствии занялась дизайном. В 2000-е годы она состояла в отношениях с лидером группы «Мумий Тролль» Ильей Лагутенко. Также была известна как завсегдатай светских мероприятий. В 2019 году СМИ сообщили, что Силенская начала карьеру в порно.