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18:57, 19 июня 2023Среда обитания

В США испугались конкуренции с Китаем

Глава Ford: производители электрокаров в США не готовы к приходу китайских конкурентов

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Председатель правления американского концерна Ford Motor Co. Билл Форд-младший в интервью CNN заявил об испуге в США по поводу конкуренции с Китаем. По его словам, страна «пока не совсем готова» конкурировать с КНР в производстве электрокаров.

«Они [автоконцерны КНР] развивались очень быстро и масштабно. Теперь Китай экспортирует автомобили. Пока их здесь [на рынке в США] нет, но в какой-то момент они появятся, и мы должны быть к этому готовы», — заявил глава Ford, добавив, что его компания прилагает все усилия для подготовки к приходу на рынок китайских производителей.

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Ранее Bloomberg писал, что Ford намерен инвестировать 3,5 миллиарда долларов в строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей. Компания планирует купить лицензию на технологию производства батарей у китайской Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL). Решение Ford вызвало разногласия в американском обществе из-за напряженности в отношениях США и Китая. Однако Форд-младший заявил, что американским инженерам важно разобраться в этой технологии, чтобы впоследствии США могли выпускать их самостоятельно.

Китай готовится стать вторым в мире экспортером легковых автомобилей после Японии — с 2020 по 2022 год поставки автозаводов КНР за рубеж выросли в три раза, до 2,5 миллиона штук. Что касается экспорта электрокаров, страна уже имеет сильные позиции на европейском рынке — 10 процентов продаж в Европе приходится на китайские марки BYD, Nio и Li Auto, сообщало SCMP.

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    Мария Черкасова
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