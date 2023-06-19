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08:29, 19 июня 2023Силовые структуры

Российский военный в самоволке напал на жену, украл сосну и получил семь лет

В Сибири суд дал 7 лет колонии рядовому за самоволку, нападение на жену и кражу сосны

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы рядового Сергея Жукова за ряд преступлений, совершенных им после самовольного ухода из воинской части. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Военнослужащий 10 декабря 2022 года покинул расположение части и вернулся к месту жительства. Через неделю в состоянии алкогольного опьянения он устроил ссору с супругой на почве ревности. Жуков схватил нож, взял ее за волосы и, приставив нож к горлу, стал угрожать.

19 декабря 2022 года он напал на продавца, который отказался отдать ему сосну бесплатно. Жуков избил его и унес дерево.

12 января 2023 года его нашли сослуживцы и доставили в воинскую часть.

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    Любовь Ширижик
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