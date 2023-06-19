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04:04, 19 июня 2023Мир

Власти Уругвая передумали делать скульптуру голубя из нацистского орла

Президент Уругвая Лакалье Поу передумал переплавлять скульптуру нацистского орла в голубя

Фото: Reuters

Власти Уругвая не одобрили идею переплавить скульптуру нацистского орла, найденную на затопленном германском тяжелом крейсере «Адмирал граф Шпее», в голубя. Об этом заявил президент южноамериканской республики Луис Лакалье Поу. Его слова приводит ТАСС.

Он рассказал, что за короткое время, прошедшее с момента объявления, подавляющее большинство высказалось против этого решения. «Если кто-то хочет добиться мира, он в первую очередь должен гарантировать единство, а это решение явно ему не способствовало», — сообщил глава государства.

Лакалье Поу отметил, что уже поговорил со скульптором Пабло Атчугарри и с сожалением сообщил ему о решении отказаться от этого варианта. При этом сам президент все еще считает, что предложение сделать из орла символ мира было хорошей идеей.

Уругвайский лидер объявил о решении переплавить скульптуру 16 июня, однако после этого ряд уругвайских политиков высказался против проекта, а на платформе Change.org появилась петиция с призывом оставить орла в музее.

«Адмирал граф Шпее» совершал рейдерские нападения в Атлантическом океане на торговые суда, перевозившие грузы из США в Великобританию и Францию. В декабре 1939 года он был поврежден в результате битвы в заливе Ла-Плата, зашел в гавань и по приказу Берлина был потоплен вблизи Монтевидео. Первые обломки судна были подняты на поверхность в 2006 году, и было решено разместить их в музее.

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    Екатерина Подвигина
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