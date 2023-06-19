Российский морпех рассказал о пленении члена экипажа французского танка

Российских морпех Ива рассказал о пленении члена экипажа французского танка AMX-10RC

Командир штурмового отряда бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России с позывным Ива рассказал о пленении члена экипажа французского колесного танка AMX-10RC, стоящего на службе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале «Известий».

Боевую машину подбил расчет противотанковой управляемой ракеты, украинские танкисты покинули ее, оставив в кабине раненого товарища.

«Наши бойцы оказали ему помощь, уточнили, откуда он, эвакуировали в медпункт, где ему была оказана дальнейшая помощь», — рассказал морпех.

Ранее подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска отразили попытку прорыва ВСУ на купянском направлении.