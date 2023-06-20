«Бизнес-партнеры» украли у россиянки четыре машины за 13 миллионов рублей

В Подмосковье мошенники похитили у россиянки четыре новых автомобиля за 13 млн руб.

Полиция проводит проверку по заявлению жительницы Подмосковья Татьяны, у которой двое мужчин похитили четыре автомобиля общей стоимостью 13 миллионов рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянка рассказала, что двое уроженцев Армении предложили ей создать совместный прибыльный бизнес — купить несколько автомобилей в кредит и сдавать их в аренду. С «бизнес-партнерами» Татьяну свела знакомая. Они обещали ей, что выручка от бизнеса будет не только покрывать ежемесячные платежи по кредиту, но и приносить прибыль.

Татьяна поверила и взяла в кредит две Hyundai Creta, одну Renault Kaptur и Kia Ceed. После покупки она отдала их компаньонам — с тех пор машины она не видела. Теперь в деле разбирается полиция, а женщина продолжает выплачивать кредиты на 13 миллионов рублей.

По словам автоэксперта Яна Хайцеэра, в таких ситуациях машины обычно вывозят в другие страны и там продают либо разбирают на запчасти. К владельцам автомобили не возвращаются, отметил он.