В Башкирии отреставрируют объект культурного наследия «Община сестер милосердия»

Объект культурного наследия «Община сестер милосердия» отреставрируют в Уфе

В столице Башкирии захотели отреставрировать объект культурного наследия «Община сестер милосердия». Как уточняет «Башинформ», проект ремонта здания и его приспособления для современного использования уже одобрила Главэкспертиза РБ.

Отмечается, что утвержденный проект реставрации разработали уфимские проектные организации «Альбит» и «СТК-проект». В роли застройщика выступает ООО «Нефтепродуктсервис».

Агентство указывает, что упомянутое здание было включено представителями Башкультнаследия в реестр охранных объектов в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Башкирии собрались отреставрировать усадьбу купца Вечтонова.