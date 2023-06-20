В Башкирии отреставрируют объект культурного наследия «Община сестер милосердия»
Объект культурного наследия «Община сестер милосердия» отреставрируют в Уфе
В столице Башкирии захотели отреставрировать объект культурного наследия «Община сестер милосердия». Как уточняет «Башинформ», проект ремонта здания и его приспособления для современного использования уже одобрила Главэкспертиза РБ.
Отмечается, что утвержденный проект реставрации разработали уфимские проектные организации «Альбит» и «СТК-проект». В роли застройщика выступает ООО «Нефтепродуктсервис».
Агентство указывает, что упомянутое здание было включено представителями Башкультнаследия в реестр охранных объектов в 2022 году.
Ранее сообщалось, что в Башкирии собрались отреставрировать усадьбу купца Вечтонова.