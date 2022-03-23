В Башкирии отреставрируют усадьбу купца Вечтонова

Суд обязал владельцев усадьбы купца Вечтонова в Нефтекамске отреставрировать здание

Владельцев усадьбы купца Вечтонова в Нефтекамске, Республика Башкортостан, обязали провести реставрационные работы на историческом объекте культурного наследия. Решение о приведении памятника в надлежащее состояние вынес Нефтекамский районный суд, передает «Башинформ» в среду, 23 марта.

Отмечается, что по результатам проведенных Башкультнаследием проверок в усадьбе зафиксировали частичное разрушение украшений на фасадах, разрушение кирпичной кладки и отсутствие части стекол на окнах. Постановление суда вступило в силу 17 марта, собственники должны устранить нарушения в течение 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что власти Кабардино-Балкарии завершают капитальный ремонт историко-краеведческого музея в Майском районе. После реконструкции в музее обещают ежегодно проводить 20 выставок различной тематической направленности.