Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:54, 20 июня 2023Силовые структуры

Пьяные россиянки из-за обиды сожгли дома друг друга

В Пермском крае две пьяные односельчанки поссорились и сожгли дома друг друга

Фото: Илья Московец / URA.RU

В Пермском крае 52-летняя и 33-летняя местные жительницы подожгли дома друг друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщины вместе выпивали в селе Аспа и поссорились. Конфликт перерос в драку. Старшая подруга обиделась, сходила домой за бутылкой с бензином и подожгла баню односельчанки. Строение полностью сгорело. Отмечается, что ущерб составил 20 тысяч рублей.

33-летняя фигурантка решила отомстить обидчице и облила бензином ее дом. Он сгорел дотла, кроме того, пострадали все надворные постройки. В данном случае ущерб составил полмиллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены дела по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Младшая фигурантка находится под домашним арестом, а ее соседка — под подпиской о невыезде.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    США попросили начинать обсуждение мира на Украине с плана Зеленского
    Среди спасенных русскими моряками в Греции обнаружили торговцев людьми
    В Минобороны Украины признали трудности с наступлением в Запорожье
    Полдюжины лосей вышли к людям в Подмосковье и попали на видео
    Пьяные россиянки из-за обиды сожгли дома друг друга
    На «Армии-2023» покажут элементы перспективных комплексов артиллерии
    Назван способ не допустить появления грызунов в доме
    У пропавших в Атлантике на батискафе туристов осталось кислорода на 40 часов
    В вейп-шопе избили россиянку после продажи ее сыну электронной сигареты
    Актриса Троянова высказалась об удалении сериала «Ольга» из онлайн-кинотеатров
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.