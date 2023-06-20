Пьяные россиянки из-за обиды сожгли дома друг друга

В Пермском крае две пьяные односельчанки поссорились и сожгли дома друг друга

В Пермском крае 52-летняя и 33-летняя местные жительницы подожгли дома друг друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, женщины вместе выпивали в селе Аспа и поссорились. Конфликт перерос в драку. Старшая подруга обиделась, сходила домой за бутылкой с бензином и подожгла баню односельчанки. Строение полностью сгорело. Отмечается, что ущерб составил 20 тысяч рублей.

33-летняя фигурантка решила отомстить обидчице и облила бензином ее дом. Он сгорел дотла, кроме того, пострадали все надворные постройки. В данном случае ущерб составил полмиллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждены дела по части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение имущества») УК РФ. Младшая фигурантка находится под домашним арестом, а ее соседка — под подпиской о невыезде.