Названы самые распространенные причины проблем с потенцией

Сексотерапевт Кэтрин Худ: ожирение увеличивает риск эректильной дисфункции в три раза

Ожирение, болезни сердца и психические расстройства являются наиболее частыми причинами эректильной дисфункции у мужчин. Об этом рассказали сексотерапевт Кэтрин Худ и специалист по эректильной дисфункции Джанин Дэвид в беседе с изданием Metro.

Кэтрин Худ подчеркнула, что ожирение необязательно вызывает проблемы с потенцией, однако увеличивает риск в три раза. По ее словам, четверо из пяти мужчин с интимными проблемами имеют избыточную массу тела. Она добавила, что в молодом возрасте половая дисфункция часто развивается из-за избыточного стресса, депрессии или других психических и психологических состояний.

Среди других причин проблем с потенцией Джанин Дэвид назвал дефицит тестостерона и заболевания внутренних органов. «У пожилых мужчин наиболее распространенной причиной проблем с эрекцией является отсутствие притока крови к половому члену», — объяснил специалист. По его мнению, это может быть ранним признаком закупорки артерий, сердечно-сосудистых заболеваний или диабета.

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