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20:31, 20 июня 2023Интернет и СМИ

Популярный российский блогер раскрыл гонорары пятилетней дочери

Денис Кукояка рассказал, что его дочь Василиса получает гонорары в виде игрушек и сладкого

Кадр: Gazgolder / YouTube

Популярный российский блогер Денис Кукояка рассказал, какой гонорар за съемки в роликах получает его пятилетняя дочь Василиса. Подробности он раскрыл в выпуске шоу «Вопрос ребром», вышедшем на YouTube-канале Gazgolder.

Кукояка заявил, что труд дочери оплачивается не деньгами. «Она получает зарплату в игрушках и сладком. Мы недавно зашли в "Детский мир" и дали ей полный карт-бланш (…) На 30 тысяч вышел чек», — сказал блогер. Кукояка отметил, что они с матерью девочки Еленой также регулярно откладывают денежные средства для того, чтобы Василиса в будущем могла ими воспользоваться в собственных целях.

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«Мы пока с ней вообще финансовую сторону не обсуждали. Она еще не умеет считать денежки и распоряжаться ими. Поэтому оплата — в том, что ей интересно», — добавила мать девочки.

Денис и Елена Кукояки вместе с дочерью Василисой снимают и выкладывают юмористические видео в TikTok. На аккаунт блогеров подписаны более девяти миллионов пользователей.

Ранее комик Андрей Атлас рассказал о заработке в шоу Stand Up на канале ТНТ. Он заявил, что сначала его работа не оплачивалась, однако позже он стал участвовать в мероприятиях, за которые актеры могли получить около 50 тысяч рублей.

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    Мария Большакова
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