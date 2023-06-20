Выручка российских компаний впервые превысила квадриллион рублей

РБК: выручка российских компаний впервые превысила 1 квадриллион рублей за 2022 год

Выручка российских компаний за 2022 год увеличилась вдвое к 2021 году и превысила квадриллион рублей. Об этом во вторник, 20 июня, пишет РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ведомства, российские компании за 2022 год задекларировали выручку на сумму 1268 триллиона рублей (или почти 1,3 квадриллиона). Это почти в два раза больше выручки 2021 года, которая составила 655 триллиона рублей. Порог в один квадриллион выручка компаний превысила впервые в истории России.

В то же время при двукратном росте выручки их прибыль увеличилась незначительно — с 29,4 триллиона в 2021 году до 31,1 триллиона рублей (на 5,9 процента). При средней в 2022 году инфляции на уровне 13,8 процента в реальном выражении прибыль фактически снизилась.

Опрошенные изданием эксперты объясняют такое расхождение выросшими на фоне санкций издержками бизнеса. Отраженная в данных ФНС выручка — это доходы, агрегированные из деклараций по налогу на прибыль, а прибыль, соответственно, — разница между доходами и расходами из тех же деклараций.

Ранее стало известно, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) попросит Минфин разрешить подольше не публиковать финансовые данные, как минимум до конца года. Об этом сообщил глава союза Александр Шохин. Он отметил, что банки и бизнес таким образом хотят избежать рисков попадания под санкции.