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10:58, 20 июня 2023Силовые структуры

Участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу осудили на 16 лет

Замкомандира подразделения украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу осудили на 16 лет

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Замкомандира подразделения украинского националистического батальона «Айдар» Дениса Мурыгу (внесен в список экстремистов и террористов) приговорили к 16 годам колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Южном окружном военном суде.

Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 208 («Организация незаконного вооруженного формирования») и 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») УК РФ.

По версии следствия, Мурыга в 2015 году вступил в батальон «Айдар», являющийся незаконным вооруженным формированием. Там его обеспечили огнестрельным оружием, боеприпасами, военной формой и обучили тактике ведения ближнего боя с противником, обращению с боевым оружием. В батальоне Мурыга выполнял обязанности по охране лагеря, располагавшегося в Луганской области Украины. Также ему вменяют подрыв моста в ЛНР.

Весной 2022 года Мурыга пытался пробраться в Россию под видом беженца, но был задержан. У него при себе нашли паспорта России и Украины. В конце мая прошлого года Росфинмониторинг внес Мурыгу в список экстремистов и террористов.

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    Елизавета Новикова
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