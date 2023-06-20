Обвиняемые в покушении на замглавы российского региона раскрыли куратора из СБУ

Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области назвали майора СБУ своим куратором

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун, обвиняемые в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка, назвали своего куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях были оглашены показания с допроса украинцев, в которых они заявили, что майор СБУ Павел Савицкий снабдил их взрывчаткой и оружием, а также осуществлял общую координацию при подготовке теракта. За его совершение Доманчуку и Скакуну куратор обещал помощь с переездом на подконтрольные Киеву территории.

Они изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) из мины МОН-50, начинили поражающими элементами и заложили у дома, где проживал Булюк. Сожительница Доманчука пояснила, что преступление было совершено из националистических убеждений и негативного отношения к России.

Днем 12 декабря 2022 года Булюк вышел из дома и направился к автомобилю. В этот момент Доманчук и Скакун дистанционно привели в действие СВУ. Чиновник получил ранение.