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17:48, 20 июня 2023Силовые структуры

Обвиняемые в покушении на замглавы российского региона раскрыли куратора из СБУ

Обвиняемые в покушении на замглавы Херсонской области назвали майора СБУ своим куратором

Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону граждане Украины Юрий Доманчук и Виталий Скакун, обвиняемые в покушении на первого замглавы администрации Херсонской области Виталия Булюка, назвали своего куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает РИА Новости.

На слушаниях были оглашены показания с допроса украинцев, в которых они заявили, что майор СБУ Павел Савицкий снабдил их взрывчаткой и оружием, а также осуществлял общую координацию при подготовке теракта. За его совершение Доманчуку и Скакуну куратор обещал помощь с переездом на подконтрольные Киеву территории.

Они изготовили самодельное взрывное устройство (СВУ) из мины МОН-50, начинили поражающими элементами и заложили у дома, где проживал Булюк. Сожительница Доманчука пояснила, что преступление было совершено из националистических убеждений и негативного отношения к России.

Днем 12 декабря 2022 года Булюк вышел из дома и направился к автомобилю. В этот момент Доманчук и Скакун дистанционно привели в действие СВУ. Чиновник получил ранение.

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    Любовь Ширижик
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