Врач назвала минимальный объем потребления жидкости в жару

Диетолог Тихомирова: в жаркую погоду нужно пить минимум литр воды на 30 килограммов веса

Универсального питьевого режима в жару нет, но человек должен выпивать определенный минимум воды, рассказала врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова. Ее рекомендации цитируют «Известия».

Тихомирова указала на то, что в жару усиливается потоотделение. Как следствие, растет потеря жидкости, для компенсации которой нужно больше пить. Минимальным объемом потребления жидкости в жаркую погоду диетолог назвала литр воды на 30 килограммов веса.

При наличии заболеваний, уточнила она, норму потребления жидкости нужно обсудить с врачом. «Если ее будет недостаточно, это отразится на всем организме. В первую очередь, сгущается кровь и увеличивается риск развития проблем со стороны сердечно-сосудистой системы», — объяснила Тихомирова.

Для утоления жажды, продолжила она, лучше всего подойдут обычная или минеральная вода, вода с добавлением лимона и травяные чаи. Черный и зеленый чаи, подчеркнула диетолог, не смогут восполнить потерю жидкости, но их можно пить в привычном режиме.

Употребление сладких газированных напитков и любых соков (свежевыжатых и пакетированных) категорически запрещено. В них содержится большое количество сахара, что в жаркую погоду может ухудшить состояние Елена Тихомирова диетолог

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