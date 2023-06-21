Стало известно о сотнях застрявших на Украине китайцев

МИД КНР: Пекин эвакуировал с Украины пять тысяч китайцев

Несколько сотен китайцев застряли на Украине по разным причинам, но при этом более 5000 граждан уже эвакуированы. Об этом стало известно из комментария директора консульского департамента МИД КНР У Си, цитату приводит ТАСС.

«Согласно имеющимся у нас данным, там еще осталось несколько сотен китайцев, совсем немного», — подчеркнула дипломат. Масштабная эвакуация китайских граждан, организованная правительством КНР, была завершена еще в 2022 году.

Еще в конце января 2022 года Великобритания, Австралия и Германия объявили о намерении эвакуировать сотрудников диппредставительств на Украине из-за растущего военного напряжения на границе с Россией. Кроме того, еще до начала в феврале того же года специальной военной операции западные страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины.