В Германии рассказали о «30 годах кумовства и коррупции» на Украине

Глава МИД Германии Бербок: Украина должна положить конец 30 годам кумовства и коррупции

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что борьба со злоупотреблениями в области госуправления и соблюдения прав человека — обязательное условие для вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Ее слова приводит Bild.

Чтобы стать частью объединения, Киев должен положить конец «30 годам кумовства и коррупции», подчеркнула Бербок на конференции в Лондоне, посвященной восстановлению Украины. При этом она также рассказала, что Украина уже достигла успехов в реформах, особенно в сфере СМИ и соблюдения принципа верховенства права.

Руководство Украины надеется, что переговоры о вступлении в ЕС начнутся в декабре 2023 года. Страны объединения, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Киев выполнил ряд пунктов, необходимых для вступления в ЕС. Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Украину примут в объединение после окончания российско-украинского конфликта.