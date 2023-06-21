Экс-ведущий Fox News назвал сына Байдена иноагентом

Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена Хантера иноагентом, продававшим данные об отце

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что сын американского президента Джо Байдена Хантер является иностранным агентом. Об этом он рассказал в своем выпуске в социальной сети Twitter.

Карлсон отметил, что Хантер годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, что было известно ФБР. Однако ему не предъявили обвинений и вряд ли это сделают.

«Если бы система [правосудия] была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA [Акт о регистрации иностранных агентов]. Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался», — подчеркнул экс-ведущий Fox News.

Ранее Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.