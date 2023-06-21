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00:45, 21 июня 2023Мир

Экс-ведущий Fox News назвал сына Байдена иноагентом

Экс-ведущий Fox Карлсон назвал сына Байдена Хантера иноагентом, продававшим данные об отце
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что сын американского президента Джо Байдена Хантер является иностранным агентом. Об этом он рассказал в своем выпуске в социальной сети Twitter.

Карлсон отметил, что Хантер годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, что было известно ФБР. Однако ему не предъявили обвинений и вряд ли это сделают.

«Если бы система [правосудия] была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA [Акт о регистрации иностранных агентов]. Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался», — подчеркнул экс-ведущий Fox News.

Ранее Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.

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    Марина Совина
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