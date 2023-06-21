Экс-ведущий Fox News назвал сына Байдена иноагентом
Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что сын американского президента Джо Байдена Хантер является иностранным агентом. Об этом он рассказал в своем выпуске в социальной сети Twitter.
Карлсон отметил, что Хантер годами продавал доступ к своему отцу и другим законодателям, что было известно ФБР. Однако ему не предъявили обвинений и вряд ли это сделают.
«Если бы система [правосудия] была справедливой, Хантер Байден был бы первым в списке тех, кого обвинили бы в нарушении FARA [Акт о регистрации иностранных агентов]. Хантер Байден был иностранным агентом, он никогда им не регистрировался», — подчеркнул экс-ведущий Fox News.
Ранее Хантер Байден признал вину в двух налоговых правонарушениях и заключил сделку с Федеральной прокуратурой по обвинению в совершении уголовного преступления с хранением огнестрельного оружия.