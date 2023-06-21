69-я параллель
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13:30, 21 июня 202369-я параллель

Скачущих по отвесной скале снежных баранов сняли на видео

В Красноярском крае стадо снежных баранов на плато Путорана сняли на видео

Стадо снежных баранов в естественной среде обитания запечатлели на видео. Видеоролик, снятый с борта вертолета, опубликовал член Русского географического общества Антон Лысов.

На кадрах видно, как одно из животных с большой скоростью скачет по отвесной скале. За ним на незначительном удалении следуют еще несколько парнокопытных. Наблюдающие за животными пассажиры вертолета не скрывают своего восхищения увиденным.

По данным из открытых источников, плато Путорана составляет изолированный ареал обитания этого вида животных. Указанная популяция удалена на 1300 километров от основным мест проживания снежных баранов. Предположительно, животные мигрировали на Таймыр в XX веке.

Ранее на Таймыре нашли останки гигантских пресмыкающихся, которые некогда населяли древний океан с температурой воды, сопоставимой с таковой в Средиземном море. Большинство найденных останков принадлежит плезиозаврам — вымершим пресмыкающимся, достигавшим в длину до 20 метров.

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    Алан Босиков
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