69-я параллель
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15:20, 19 июня 202369-я параллель

На Таймыре ученые нашли останки гигантских древних рептилий

На Таймыре ученые нашли останки древних пресмыкающихся размером 20 метров

Фото: Heinrich Harder / Wikimedia

Российские палеонтологи нашли на Таймыре останки древних пресмыкающихся. Об этом говорится на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Ученые установили, что около ста миллионов лет назад температура воды в море на севере Сибири соответствовала температуре Средиземного моря. При таких условиях в море обитало большое количество хладнокровных рептилий.

Большое количество найденных исследователями останков принадлежит плезиозаврам – вымершим пресмыкающимся, достигавшим в длину до 20 метров. Ученые отмечают редкость находки, поскольку обычно пласты со столь древними отложениями скрыты под толщей более молодых пород.

Ранее сотрудники Северо-Восточного федерального университета выделили из ископаемой туши древнего бизона материал для последующего клонирования этого вымершего животного. Туша хорошо сохранилась в вечной мерзлоте, что открывает простор для дальнейших исследований. Возраст находки оценивается в 8-9 тысяч лет.

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    Алан Босиков
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