На Таймыре ученые нашли останки гигантских древних рептилий

На Таймыре ученые нашли останки древних пресмыкающихся размером 20 метров

Российские палеонтологи нашли на Таймыре останки древних пресмыкающихся. Об этом говорится на сайте Санкт-Петербургского государственного университета.

Ученые установили, что около ста миллионов лет назад температура воды в море на севере Сибири соответствовала температуре Средиземного моря. При таких условиях в море обитало большое количество хладнокровных рептилий.

Большое количество найденных исследователями останков принадлежит плезиозаврам – вымершим пресмыкающимся, достигавшим в длину до 20 метров. Ученые отмечают редкость находки, поскольку обычно пласты со столь древними отложениями скрыты под толщей более молодых пород.

Ранее сотрудники Северо-Восточного федерального университета выделили из ископаемой туши древнего бизона материал для последующего клонирования этого вымершего животного. Туша хорошо сохранилась в вечной мерзлоте, что открывает простор для дальнейших исследований. Возраст находки оценивается в 8-9 тысяч лет.