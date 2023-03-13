69-я параллель
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19:31, 13 марта 202369-я параллель

В туше огромного вымершего животного нашли материал для его клонирования

Ученые СВФУ нашли в туше древнего бизона биоматериал, позволяющий клонировать его

Фото: Светлана Павлова / СВФУ

В Якутии ученые провели вскрытие туши древнего бизона. По оценке специалистов, отобранный биологический материал позволит клонировать вымершее животное, сообщает «Якутия daily» со ссылкой на пресс-службу Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова (СВФУ).

В ходе вскрытия ученые, в частности, извлекли мозг из черепа некогда жившего на территории республики огромного млекопитающего. Приблизительный возраст находки составляет от восьми до девяти тысяч лет. На момент гибели животному было от полутора до двух лет, причину смерти установить пока не удалось.

Частично сохранившуюся тушу древнего бизона обнаружили в 2022 году в одном из районов республики. Находку передали в якутский Музей мамонта. По словам ученых, находка является уникальной.

В Якутии не в первый раз находят хорошо сохранившиеся экземпляры животных, живших несколько тысяч лет назад. Так, в 2020 году оленеводы обнаружили останки древнего медведя. Его мягкие ткани хорошо сохранились благодаря вечной мерзлоте. В феврале 2023 года ученые произвели вскрытие туши.

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Алан Босиков
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