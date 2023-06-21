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08:18, 21 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о безуспешном наступлении ВСУ на краснолиманском направлении

Подполковник ЛНР Марочко: ВСУ три дня безуспешно атакуют на краснолиманском направлении
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на краснолиманском направлении. Об этом передает РИА Новости.

Марочко уточнил, что безуспешное наступление ВСУ на краснолиманском направлении продолжается уже три дня. Он отметил, что украинские военные наносят удары на Кременную и Лисичанск.

«Основные удары противник наносит с районов населенных пунктов Терны, Ямполь, Торское, Серебрянка и Белогоровка. Прорыва нашей линии обороны не допущено, все атаки отражены», — заключил Марочко.

Военный добавил, что украинские войска несут потери в технике и живой силе. При этом ВСУ продолжает пытаться преодолеть укрепрайоны российских войск после перегруппировки подразделений.

Ранее Марочко сообщил о потере ключевых позиций ВСУ на купянском направлении. «Более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — отметил он.

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    Марина Совина
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