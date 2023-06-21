В ЛНР сообщили о потере ключевых позиций ВСУ на купянском направлении

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о потере ключевых позиций ВСУ на купянском направлении

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о потере ключевых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом офицер прокомментировал наступательные действия противника, уточнил, что украинские военные не реализовали их.

«Более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — подчеркнул Марочко.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что ВСУ выжигают леса в Херсонской области, чтобы расчистить путь для контрнаступления. Он пояснил, что таким образом украинские военные убирают российские минные заграждения и открывают обзор.

