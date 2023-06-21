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07:54, 21 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о потере ключевых позиций ВСУ на купянском направлении

Подполковник ЛНР Марочко сообщил о потере ключевых позиций ВСУ на купянском направлении

Фото: Sgt. Nicholas Goodman / Globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил о потере ключевых позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Таким образом офицер прокомментировал наступательные действия противника, уточнил, что украинские военные не реализовали их.

«Более того, вместо занятия новых рубежей он утратил несколько ключевых позиций, которые занимал на протяжении длительного времени», — подчеркнул Марочко.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР рассказал, что ВСУ выжигают леса в Херсонской области, чтобы расчистить путь для контрнаступления. Он пояснил, что таким образом украинские военные убирают российские минные заграждения и открывают обзор.

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    Марина Совина
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