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05:14, 21 июня 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о сжигании украинскими войсками лесов в Херсонской области

Марочко: ВСУ выжигают леса в Херсонской области, чтобы расчистить путь для наступления

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигают леса в Херсонской области, чтобы расчистить путь для контрнаступления. Его слова приводит URA.RU.

«Выжигая все на своем пути, ВСУ пытаются расчистить себе путь для так называемого контрнаступления», — заявил офицер.

Марочко пояснил, что таким образом украинские военные открывают себе обзор. Кроме того, при пожарах зачастую детонируют минные заграждения, после чего можно спокойно осуществлять наступательные действия.

Ранее в феврале полковник Народной милиции ЛНР в отставке уже сообщал, что бойцы Вооруженных сил Украины безуспешно пытались поджечь лес, чтобы замедлить продвижение российских военных. Для этого они использовали горючую смесь и сухой валежник, но тогда снег не дал огню разгореться.

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    Марина Совина
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