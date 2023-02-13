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11:26, 13 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР рассказали о новой тактике российских военных

Марочко: российские военные начали использовать новую тактику и занимать выгодные рубежи

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские военные начали использовать новую тактику на линии соприкосновения и занимать более выгодные рубежи. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

«Сейчас новая тактика и стратегия у командования. Времена изменились, изменились средства поражения, наблюдения, контроля … Техника современная на участках фронта. Мы планомерно продвигаемся небольшими темпами, занимаем более выгодные рубежи, новые территории, выдавливаем противника на всех участках местности», — сказал Марочко.

Ранее он рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) безуспешно пытались поджечь лес, чтобы замедлить продвижение российских военных. Для этого они использовали горючую смесь и сухой валежник, но снег не дал огню разгореться.

Кроме того, по словам Марочко, в районе Макеевки украинские военные используют тактику живого щита, не выпуская местных жителей из села.

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Алевтина Запольская
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