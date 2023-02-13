В ЛНР заявили об использовании тактики живого щита Украиной в Макеевке

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил об использовании тактики живого щита Украиной в Макеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР) используют тактику живого щита, не выпуская мирных жителей из села по единственной доступной дороге, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram. По его словам, иные пути из города ВСУ заминировали.

Это делается с тем, чтобы прикрывать гражданскими лицами позиции, которые ВСУ обустроили в жилых домах. Из самого села ведет лишь одна дорога, которую ВСУ не заминировали.

«Тем, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге расположенной западнее Макеевки останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно», — уточнил Марочко.

Ранее Марочко сообщил, что Киев продолжает перебрасывать живую силу и технику на купянское направление. В частности, ВСУ перебросили американские радиолокационные станци.