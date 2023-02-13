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07:51, 13 февраля 2023Бывший СССР

В ЛНР заявили о переброске Киевом американских РЛС на купянское направление

Марочко: Киев перебросил американские РЛС AN/TPQ-50 на купянское направление

Киев продолжает перебрасывать живую силу и технику на купянское направление. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

В частности, противник перебросил американские радиолокационные станции (РЛС). «Отмечено прибытие на купянское направление новых радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — уточнил он.

По словам собеседника агентства, Киев увеличивает группировку на купянском направлении. При этом, отметил Морочко, прибывают не только неподготовленные военнослужащие из числа мобилизованных, но также «регулярные войска с поставленной Западом техникой и вооружением».

12 февраля сообщалось, что на купянском направлении российские войска за сутки поразили подразделения двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили до 80 украинских военных.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о переброске Киевом подкрепления в Угледар.

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Марина Совина
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