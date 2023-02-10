В ДНР заявили о переброске Киевом подкрепления в Угледар

Пушилин заявил, что российские военные закрепились в южной части Угледара

Российские военные закрепились в южной части Угледара, но при этом Киев продолжает перебрасывать в город подкрепление. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Угледар он назвал одним из «достаточно горячих» направлений в настоящее время. По словам Пушилина, российские войска закрепились в пригороде Угледара, а противник продолжает перебрасывать резервы в достаточно большом объеме, что замедляет взятие города.