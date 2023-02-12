Войска России ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военных

На купянском направлении российские войска за сутки поразили подразделения двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили до 80 украинских военных. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Минобороны.

Авиация, артиллерия и штурмовые группы «Западной» российской группировки нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. В результате ударов было уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на донецком направлении.