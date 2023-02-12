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15:00, 12 февраля 2023Россия

Войска России ликвидировали до 80 бойцов ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении российские войска уничтожили до 80 украинских военных

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

На купянском направлении российские войска за сутки поразили подразделения двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожили до 80 украинских военных. Об этом сообщили журналистам на брифинге в Минобороны.

Авиация, артиллерия и штурмовые группы «Западной» российской группировки нанесли поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированным бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. В результате ударов было уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на донецком направлении.

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Илона Палей
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