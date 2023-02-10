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14:54, 10 февраля 2023Россия

Войска России уничтожили до 125 солдат ВСУ на одном направлении боевых действий

Спикер МО Конашенков: ВС России уничтожили до 125 солдат ВСУ на донецком направлении

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС) уничтожили до 125 украинских солдат на одном направлении боевых действий. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны России (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По сообщению представителя оборонного ведомства, столь значительные потери Вооруженных силы Украины (ВСУ) понесли на донецком направлении.

Конашенков добавил, что ВС России уничтожили также несколько единиц военной техники ВСУ. «Уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубица Д-30 и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град"», — сообщил представитель МО.

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Марк Леонов
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