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15:13, 8 февраля 2023Россия

Российские войска ликвидировали более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении

Минобороны заявило об уничтожении более 140 бойцов ВСУ на донецком направлении

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Штурмовые отряды «Южной» группировки российских войск в ходе наступления на донецком направлении за сутки ликвидировали более 140 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, противник также потерял три пикапа, три автомобиля, танк и гаубица «Мста-Б». Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили два склада с боеприпасами в районе Авдеевки и Славянска Донецкой народной республики (ДНР).

Коношенков также сообщил, что на купянском направлении войска «Западной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и Луганской народной республике. За сутки противник потерял на данном направлении более 35 бойцов, бронетранспортер и автомобиль.

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По данным Минобороны, всего с начала спецоперации российские войска уничтожили 8291 единицу военной автомобильной спецтехники, 4022 орудия полевой артиллерии и миномет, 1011 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 7789 боевых бронемашин, 403 зенитных ракетных комплекса, 3046 беспилотника, 382 самолета и 206 вертолетов ВСУ.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за январь Украина потеряла более 6,5 тысячи военнослужащих. Он также сообщил, что за месяц ВСУ лишились 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

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Константин Лысяков
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