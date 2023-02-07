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13:08, 7 февраля 2023Россия

Шойгу озвучил потери Киева

Глава Минобороны Шойгу заявил, что Киев за январь потерял более 6,5 тысячи военнослужащих

Фото: Mykola Synelnykov / Reuters

Киев за январь этого года потерял более 6,5 тысячи военнослужащих. Такие данные озвучил в ходе селекторного совещания министр обороны России Сергей Шойгу, его комментарий приводится в официальном Telegram-канале ведомства.

Российский министр также отметил, что украинская армия за прошлый месяц лишилась 26 самолетов, 7 вертолетов, 208 дронов, 341 танка, 40 машин РСЗО.

Шойгу указал, что российские войска «продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику — как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях».

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По мнению главы Минобороны России, Украине оказывается беспрецедентная военная помощь со стороны Запада. Однако, несмотря на это обстоятельство, противник «несет значительные потери», пояснил Шойгу.

До этого министр подчеркнул, что Киев понимает невозможность победить Россию военным путем. Шойгу допустил, что именно из-за этого Украина продолжает тактику устрашения и удары по мирному населению.

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Анна Щербакова
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