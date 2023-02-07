Шойгу заявил об осознании Киевом невозможности победить Россию военным путем

Глава МО Шойгу заявил, что Киев понимает невозможность победить Россию военным путем

Киев осознает невозможность для Украины победить Россию военным путем. Об этом заявил глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам министра, именно из-за этого Киев продолжает тактику устрашения и удары по мирному населению.

«Украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения», — заявил глава МО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «чистосердечном признании» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в терроризме.