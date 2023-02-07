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13:08, 7 февраля 2023Россия

Шойгу заявил об осознании Киевом невозможности победить Россию военным путем

Глава МО Шойгу заявил, что Киев понимает невозможность победить Россию военным путем

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Киев осознает невозможность для Украины победить Россию военным путем. Об этом заявил глава Минобороны (МО) России Сергей Шойгу на профильном селекторном совещании, его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

По словам министра, именно из-за этого Киев продолжает тактику устрашения и удары по мирному населению.

«Украинское руководство продолжает прибегать к преступным действиям по устрашению граждан в новых субъектах России. Вооруженные силы Украины наносят удары по жилым кварталам, больницам, местам скопления мирного населения», — заявил глава МО.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о «чистосердечном признании» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в терроризме.

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Марк Леонов
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