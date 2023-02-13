В ЛНР рассказали о попытке украинских военных поджечь лес

Марочко сообщил о попытках ВСУ поджечь лес, чтобы помешать продвижению российских войск

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались поджечь лес, чтобы затруднить продвижение российских войск. Об этом рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По словам Марочко, украинские военные с помощью бочек с горючей смесью и сухого валежника попытались поджечь лес в районе Серебрянского лесничества.

«Ввиду большой влажности и снежного покрова задумка поджигателей не удалась, и после непродолжительного горения пламя погасло», — отметил он.

Ранее подполковник в отставке рассказал, что украинская армия попыталась контратаковать российские части под Красным Лиманом, но потеряла до батальона личного состава и была вынуждена отступить на исходные позиции.