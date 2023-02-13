В ЛНР заявили о безуспешных попытках ВСУ атаковать под Красным Лиманом

Офицер ЛНР Марочко: ВСУ потеряли до батальона, пытаясь контратаковать под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в попытках контратаковать российские части под Красным Лиманом потеряли до батальона личного состава, заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

Он отметил, что украинцы провели перегруппировку и вновь пытаются контратаковать.

«В ходе боев ВФУ (вооруженным формированиям Украины — прим. «Ленты.ру») не удалось прорвать наши оборонительные позиции, и понеся потери до батальона, украинские боевики были вынуждены отступить на исходные рубежи», — написал Марочко.

Накануне подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из разных регионов России, отразило атаку ВСУ на Угледарском направлении. Перед выдвижением на передовую бойцы отработали стрельбу из автоматического и противотанкового гранатометов.