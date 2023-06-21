Слова Байдена о Си Цзиньпине назвали «оговоркой по Фрейду»

Политолог Дудаков: Байден оговорился, назвав Си Цзиньпина диктатором

Назвав главу Китая Си Цзинпина диктатором, президент США Джо Байден совершил «оговорку по Фрейду», высказав то, что думает на самом деле. Это указывает на то, что реальных шансов на потепление в отношениях двух стран в ближайшей перспективе нет. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«У Байдена постоянно происходят такие "оговорки по Фрейду". Надо понимать, что в Вашингтоне все и так считают Китай коммунистической диктатурой, противостоящей свободному Западу, но говорить об этом как-то недипломатично», — отметил Дудаков.

Политолог напомнил, что это уже не первая оговорка американского президента. К примеру, он говорил о том, что США вмешаются в случае начала военных действий на острове Тайвань. Он призывал к смене власти в России. За оба случая позже пришлось оправдываться.

«В любом случае, факт остается фактом: Байден проговорил вслух то, что на самом деле думает. Это показывает, что шансов на разрядку нет: слишком много фундаментальных противоречий, которые не решить визитом одного высокопоставленного американского политика в Китай. Общее настроение сформировано», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в МИД Китая заявили, что слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. В ведомстве также подчеркнули, что выражают недовольство и решительный протест.