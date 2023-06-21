МИД Китая назвал открытой провокацией слова Байдена о Си Цзиньпине

МИД КНР: слова Байдена, назвавшего Си Цзиньпина диктатором, являются провокацией

Слова президента США Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, чрезвычайно безответственны, являются нарушением дипломатического этикета и открытой политической провокацией. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Китая Мао Нин, ее цитирует РИА Новости.

«Высказывания американской стороны крайне абсурдны, крайне безответственны, противоречат фактам, серьезно нарушают дипломатический этикет, являются серьезным посягательством на политическое достоинство Китая и открытой политической провокацией», — сказала китайский дипломат.

Мао Нин также подчеркнула, что в связи с этим Китай «выражает острое недовольство и решительный протест».

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер добавил, что китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве. Байден допустил, что Си Цзиньпин не владел информацией, что объект отклонился от курса.