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03:41, 21 июня 2023Мир

Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Президента США Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин является диктатором. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что Байден назвал Си Цзиньпина диктатором на встрече по сбору средств для своей предвыборной кампании в Калифорнии. Американский лидер добавил, что китайский политик мог не знать о местонахождении аэростата, сбитого 4 февраля в американском воздушном пространстве. Байден допустил, что Си Цзиньпин не владел информацией, что объект отклонился от курса.

Байден также прокомментировал визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, прошедший 18-19 июня. По его мнению, отношения Вашингтона и Пекина «находятся на правильном пути».

Ранее Байден рассказал о проведенных с Си Цзиньпином часах. «Я провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой лидер страны мира, за последние десять лет. Более 87 часов», — отметил президент США.

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    Марина Совина
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