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00:41, 13 апреля 2023Мир

Байден рассказал о проведенных с Си Цзиньпином часах

Президент США Байден заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином более 87 часов
Си Цзиньпин и Джо Байден

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден заявил, что провел с председателем КНР Си Цзиньпином времени больше, чем лидеры других стран. Об этом глава США рассказал в ирландском Дандолке, пишет ТАСС.

Как заявил Байден, в совокупности это свыше 87 часов. «Я провел с Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой лидер страны мира, за последние десять лет. Более 87 часов», — подчеркнул он. Кроме того, политик добавил, что вместе с китайским лидером за десять лет преодолел более 27,3 тысячи километров в поездках по КНР.

Байден также рассказал об одном вопросе Си Цзиньпина: он попросил американского лидера описать, что такое Америка. Байден ответил ему: «Возможности».

Ранее Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». По его словам, последние три месяца он слышал о том, что КНР собирается начать масштабные поставки оружия в Россию.

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Марина Совина
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