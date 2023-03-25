Байден отказался верить в успешное сближение России и Китая

Президент США Байден заявил о сильно преувеличенном сближении России и Китая

Президент США Джо Байден заявил, что сближение России и Китая «сильно преувеличено». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, последние три месяца он слышал о том, что КНР собирается начать масштабные поставки оружия в Россию. «И они ничего еще не сделали. Это не значит, что они не сделают, но пока нет», — отметил американский лидер.

Глава Белого дома подчеркнул, что коалиции формируются только на Западе. Он привел в пример QUAD, AUKUS, альянс Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают. Китай и Россия, и это может значительно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе Джо Байден Президент США

Переговоры России и Китая

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с трехдневным визитом. По итогам переговоров главы государств подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства.

Президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин подчеркнули, что отношения между Россией и Китаем не являются военно-политическим союзом и не направлены против третьих стран.

Председатель КНР призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения, и назвал российского лидера дорогим другом.

Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой Си Цзиньпин Председатель КНР

Также Путин заявил, что отношения стран являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

Лидеры стран в совместном заявлении указали на недопустимость развязывания ядерной войны. Политики подчеркнули, что в подобной ситуации не может быть победителей.

Пекин и Москва также заявили, что все размещенное за рубежом ядерное оружие должно быть вывезено. Кроме того, ядерные державы не должны размещать это оружие за пределами своих территорий.

Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием Кремль

Опасения США

Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США Майк Помпео назвал сближение России и Китая стратегической ошибкой Байдена.

По его словам, стремление Белого дома представить незначительным визит китайского председателя Си Цзиньпина в Москву не увенчались успехом.

Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина Майк Помпео Бывший директор ЦРУ и экс-госсекретарь США

По словам Помпео, Пекин и Москва, которые являются постоянными членами Совета безопасности ООН, объединились против Вашингтона, что грозит ему негативными последствиями.

Генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли в свою очередь подчеркнул, что интересы России и Китая хоть и сталкиваются с интересами Соединенных Штатов с точки зрения национальной безопасности, однако Вашингтон не считает войну с Москвой или Пекином неизбежной.

Как у КНР, так и у России есть возможности угрожать нашим интересам и образу жизни. Однако война с Россией или Китаем не является ни неизбежной, ни надвигающейся Марк Милли Генерал армии США и председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что беседа лидеров КНР и России является худшим моментом для США в истории.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве не дала «больших ожиданий, что военные действия вскоре закончатся».