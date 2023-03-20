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16:57, 20 марта 2023Мир

Си Цзиньпин назвал Путина дорогим другом

Лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Путиным назвал его дорогим другом

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения, и назвал политика дорогим другом. Трансляция выступления ведется на YouTube.

«Китайская сторона высоко ценит отношения с Россией. Они обладают исторической логикой», — добавил политик. Си также выразил Путину признательность «за положительное отношение к Китаю».

Китайский лидер добавил, что ему приятно снова посетить Россию по приглашению Путина, тем более это произошло сразу после переизбрания на должность председателя КНР.

Переговоры президента России и лидера Китая пройдут в формате тет-а-тет, после чего они продолжат общение за ужином. Поездка Си продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.

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Виктория Кондратьева
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