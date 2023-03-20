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16:44, 20 марта 2023Мир

Неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

В Кремле 20 марта началась неформальная встреча Путина и лидера КНР Си Цзиньпина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Sergey Bobylev / Reuters

В Кремле началась неформальная встреча президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главы государств поприветствовали друг друга в представительском кабинете в первом корпусе Кремля. Переговоры президента России и председателя КНР пройдут в формате тет-а-тет, после чего они продолжат общение за ужином.

О визите Си в Москву сообщалось ранее 20 марта. В ходе разговора с журналистами лидер КНР заявил, что планирует обсудить с российским коллегой международные темы и план развития стратегического взаимодействия.

Поездка председателя КНР продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам визита стороны должны подписать важные двусторонние документы.

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Варвара Кошечкина
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