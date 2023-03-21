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23:27, 21 марта 2023Мир

Путин и Си Цзиньпин заявили о недопустимости развязывания ядерной войны

Путин и Си Цзиньпин заявили о недопустимости размещения ядерного оружия за рубежом
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в совместном заявлении указали на недопустимость развязывания ядерной войны. По словам политиков, в подобной ситуации не может быть победителей. Текст заявления опубликован на сайте Кремля.

«Подчеркивая важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», — говорится в тексте.

Россия и Китай также заявили, что все размещенное за рубежом ядерное оружие должно быть вывезено. Кроме того, ядерные державы не должны размещать это оружие за пределами своих территорий.

«Стороны призывают все страны, подписавшие совместное заявление, на практике следовать его ключевым постулатам, в том числе действенным образом снижать риск развязывания ядерной войны и любого вооруженного конфликта между государствами, обладающими ядерным оружием», — отмечается в тексте.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским лидером. После общения с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

По словам президента России, прошедшие переговоры прошли успешно и конструктивно.

Си Цзиньпин 21 марта около 21:00 по московскому времени уехал из Кремля после дня переговоров с Владимиром Путиным. Встреча двух политиков длилась около шести часов.

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Марина Совина
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