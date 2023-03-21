Председатель КНР Си Цзиньпин уехал из Кремля после дня переговоров с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин около 21:00 по московскому времени уехал из Кремля после дня переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что встреча двух политиков длилась около шести часов.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

В свою очередь, Путин оценил переговоры как успешные и конструктивные.