Путин высказался об отношениях с Китаем

Путин назвал отношения между Россией и Китаем образцом взаимодействия мировых держав

Президент России Владимир Путин высказался об отношениях с КНР на приеме после российско-китайских переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отношения стран являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

Ранее Путин по результатам переговоров с Си Цзиньпином заявил, что в ближайшее время будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь», предназначенный для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским лидером, после которой глава КНР сообщил, что китайская сторона готова продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.