Трамп описал переговоры Путина и Си Цзиньпина фразой «худший момент для США»

Трамп: беседа лидеров России и КНР о грядущих переменах является худшим моментом для США

Беседа лидеров КНР и России Си Цзиньпина и Владимира Путина в ходе переговоров, которая касалась грядущих глобальных перемен и роли двух стран, является худшим моментом для США в истории. Такой фразой контакты глав двух государств описал бывший американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Заявление Си президенту Путину, замеченное из-за оставленного включенным микрофона, было, возможно, худшим моментом в истории для США», — заявил Трамп.

21 марта на встрече с Путиным Си Цзиньпин призвал добиваться того, чтобы между странами были тесные взаимоотношения. Он также назвал политика дорогим другом и выразил ему признательность «за положительное отношение к Китаю».

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».