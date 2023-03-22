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00:40, 22 марта 2023Мир

Белый дом прокомментировал итоги переговоров России и Китая

Кирби: по итогам переговоров РФ и КНР скорого завершения конфликта на Украине не ожидается
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби прокомментировал итоги переговоров России и Китая. Об этом пишет РИА Новости.

«Не думаю, что сегодняшняя встреча дает нам большие ожидания, что военные действия вскоре закончатся», — сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с президентом России Владимиром Путиным. После встречи глава КНР заявил, что китайская сторона продолжит играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса.

Путин на приеме после российско-китайских переговоров заявил, что отношения стран являются примером того, как должны взаимодействовать мировые державы, «несущие особую ответственность за поддержание стабильности и безопасности на планете».

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Марина Совина
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