Белый дом прокомментировал возможность переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован, но лидер США хочет поговорить

Телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Байден «заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином», сам звонок состоится в «подходящее время».

При этом сегодня начался визит Си Цзиньпина в Москву. Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Она продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.