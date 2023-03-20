Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 20 марта 2023Мир

Белый дом прокомментировал возможность переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: звонок Байдена и Си Цзиньпина не запланирован, но лидер США хочет поговорить

Фото: White House / Globallookpress.com

Телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином еще не запланированы, но американскому политику хотелось бы, чтобы звонок состоялся. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

Как рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, Байден «заинтересован в поддержании открытых линий коммуникаций между Вашингтоном и Пекином», сам звонок состоится в «подходящее время».

При этом сегодня начался визит Си Цзиньпина в Москву. Как говорил сам китайский политик, его поездка нацелена на «укрепление дружбы, сотрудничества и мира». Она продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем сообщили ранее в Кремле.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Тело основателя группы Cream Soda обнаружили в Волге
Раскрыты подробности «самого народного шоу» российского ТВ
МИД признал отсутствие прогресса по выполнению российской части зерновой сделки
В ВСУ допустили превращение Авдеевки в Артемовск
ВСУ обстреляли окрестности двух российских приграничных сел
Российский пенсионер заживо сгорел в своей квартире из-за непотушенной сигареты
Лавров обвинил Запад в спонсировании цветных революций на Южном Кавказе
В ДНР рассказали об отбитых контратаках украинской армии
Более четверти российских работодателей приготовились к сокращениям
В офисе Зеленского отказали иерархам УПЦ во встрече
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.