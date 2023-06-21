Женщины перечислили недостатки большой груди

Женщины назвали невозможность подобрать футболку среди главных минусов большой груди

Женщины с форума Reddit перечислили главные минусы обладания большой грудью. Недостатки этой особенности они назвали в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных стал комментарий о невозможности подобрать футболку нужного размера, которая не делала бы образ вызывающим или фигуру — мешковатой.

Тесная футболка? Слишком сексуально. Просторная? Выглядишь беременной meekonesfade пользовательница Reddit

Одна из подписчиц форума пожаловалась, что большая грудь мешает ей общаться с людьми и выражать привязанность дружескими объятиями.

Боковые объятия! Я чувствую, что людям некомфортно с моим телом, и получаю чертовы боковые недообъятия _octo_hoof_ пользовательница Reddit

Кроме того, пожаловались женщины, большая грудь потеет и под ней появляется раздражение на коже.

С ними так жарко. И я потею больше, когда тревожусь, а тревожусь я всегда, особенно сидя в прохладной комнате с вымокшей под грудью одеждой illTheHoleInMyLife пользовательница Reddit

Ранее женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.