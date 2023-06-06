Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам
Женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Свои главные требования они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.
Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.
Перестаньте трогать меня грязными руками. Сначала почистите когти
Многие женщины попросили мужчин перестать присылать им фотографии своих половых органов. Некоторые участницы форума объяснили, что мужчины могут делать это из-за недостатка внимания и похвалы со стороны противоположного пола.
Пожалуйста, перестаньте присылать дикпики случайным женщинам. Это попросту страшно и отвратительно. Если женщина захочет посмотреть на ваш член, она попросит о фотографии сама
Также женщины попросили не трогать их во время случайных столкновений на улице.
Когда вам нужно пройти рядом, не кладите руки на мою талию, бедра, ягодицы, чтобы отодвинуть. Я вас не знаю, не трогайте меня
Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Среди них, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.