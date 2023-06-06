Женщины перечислили главные интимные просьбы к мужчинам

Женщины назвали среди интимных просьб к мужчинам требование чаще мыть руки

Женщины с форума Reddit назвали интимные и касающиеся личного пространства просьбы к мужчинам. Свои главные требования они перечислили в ответ на соответствующий вопрос в разделе AskReddit.

Одним из самых популярных стало требование соблюдать личную гигиену — например, чаще мыть руки перед близким контактом с женщиной.

Перестаньте трогать меня грязными руками. Сначала почистите когти isthishowweadult пользовательница Reddit

Многие женщины попросили мужчин перестать присылать им фотографии своих половых органов. Некоторые участницы форума объяснили, что мужчины могут делать это из-за недостатка внимания и похвалы со стороны противоположного пола.

Пожалуйста, перестаньте присылать дикпики случайным женщинам. Это попросту страшно и отвратительно. Если женщина захочет посмотреть на ваш член, она попросит о фотографии сама UCK_INDUSTRIAL пользовательница Reddit

Также женщины попросили не трогать их во время случайных столкновений на улице.

Когда вам нужно пройти рядом, не кладите руки на мою талию, бедра, ягодицы, чтобы отодвинуть. Я вас не знаю, не трогайте меня teddybearer78 пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины с форума Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Среди них, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.